Após adiamentos, Bell Marques garante show de 10 horas em Salvador

Bell Marques falou sobre show de 10 horas - Foto: Divulgação

O aguardado show de Bell Marques com duração de 10 horas não aconteceu em 2024, mas ainda está nos planos do cantor. O evento, que inicialmente foi pensado para o aniversário de Salvador, em março, acabou sendo adiado em três ocasiões no ano passado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o ex-vocalista do Chiclete com Banana garantiu que "o projeto está de pé e com certeza vai sair". Ele explicou que o evento foi lançado no ano passado, mas teve problemas com a agenda.

"A minha agenda acabou ficando muito cheia e muito pesada. Eu acabei não tendo data que era apropriada para fazer essas 10 horas. Porque para fazer uma 10 horas você tem que ter uma data apropriada", disse o artista.

Bell Marques ainda acrescentou: "Sou uma pessoa extremamente exigente em tudo que faço, sou muito dedicado e depois eu atraio uma multidão muito grande. Então tem que ter uma preparação toda para que todos tenham um conforto muito especial".

À reportagem, o presidente da Saltur, Isaac Edignton, ressaltou que a cidade está preparada para apoiar o show gratuito e que somente depende da organização do cantor.