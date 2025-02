Arrastão do Carnaval: atração é confirmada após desistência de Bell

Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas tem primeiro nome confirmado - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta segunda-feira, 17, que o tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas do Carnaval de Salvador voltará a ter a presença de Carlinhos Brown.

O cantor afirmou em live organizada pelo governador da Bahia que fará uma homenagem aos 40 anos da Axé Music e aos 75 anos do trio elétrico. O cacique, como é conhecido, ainda disse que levará um trio especial para prestar essas homenagens.

O desfile de Carlinhos Brown no arrastão seguirá no período da manhã da Quarta-Feira de Cinzas.

Nos últimos anos, além dele, Léo Santana, Bell Marques e Danniel Vieira fizeram parte deste dia na folia. Até agora, apenas o ex-Chiclete com Banana comentou sobre o arrastão e disse que não participará neste ano.

Em entrevista à imprensa, em que o Portal A TARDE esteve presente, o artista garantiu explicou que a decisão tem relação com a sua agenda cheia no período da folia. O baiano disse que terá um "Carnaval pesado", com seis dias seguidos puxando trio elétrico, além de realizar shows em três camarotes.