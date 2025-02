Carnaval 2025: saiba onde retirar camisas do Camarote Salvador

Camarote Salvador monta loja em shopping - Foto: Divulgação

Os foliões que vão curtir o Carnaval diretamente do Camarote Salvador já podem pegar as camisas. Nesta segunda-feira, 17, o camarote inaugura a sua loja oficial para a retirada dos abádas da edição em que comemora 25 anos.

O espaço exclusivo fica no Shopping da Bahia e vai funcionar das 10h às 20h até o dia 1º de março, e das 12h às 18h entre os dias 2 e 4 do próximo mês. Para a retirada, é necessário levar um documento original com foto.

Para entrar no camarote, os clientes precisarão estar com a camisa e o cartão de acesso do respectivo dia. O card deverá ser apresentado na entrada principal do evento.

No primeiro dia de festa, a camiseta “Rosa Carmo” vai homenagear o bairro de Santo Antônio Além do Carmo. Já a sexta-feira reforçará a tradição baiana, sendo representada pela cor “Branco Gamboa”, que se refere ao bairro Comércio.

O “Preto Farol” e o “Roxo Barra” vão simbolizar a Barra no sábado (1º) e no domingo (2), respectivamente.

O Pelourinho também será lembrado pela cor “Verde Pelô” que deixará a segunda-feira (3) mais alegre. Enaltecendo o bairro que recebe o Camarote Salvador, o “Azul Ondina” será a última cor da edição, encerrando o Carnaval na terça-feira (4).

Serviço:

Retirada de camisas | Camarote Salvador

Data: 17 de fevereiro a 4 de março

Endereço: Shopping da Bahia, piso L3, ao lado da loja Zara (Avenida Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores, Salvador)

Horário: 10h às 20h (17 a 01 de março) e 12h às 18h (02 a 04 de março)