Abramus celebra 40 anos da axé music com coquetel especial

A Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS) promove, nesta terça-feira, 18, um coquetel especial na Caixa Cultural Salvador, em homenagem aos 40 anos da axé music. O evento acontece após a 3ª Roda de Conversa da exposição "Axé: A força sonora e visual de um movimento" e reúne artistas, compositores, produtores e profissionais da música baiana para um momento de confraternização e valorização desse movimento cultural que transformou a identidade musical do Brasil.

Celebrar quatro décadas da axé music, um movimento que enfrentou resistência no início, em um espaço cultural de prestígio como esse, é simbólico. Não estamos apenas comemorando um aniversário, mas reafirmando o Axé como um patrimônio cultural do país João Portela, diretor regional da ABRAMUS na Bahia

O coquetel promovido pela ABRAMUS será um dos momentos mais aguardados dessa celebração. "Como bem disse Jonga Cunha, uma das figuras centrais do axé, ‘na Bahia, você pode estar em um evento sofisticado, mas no final tudo acaba em Axé Music’. O que dizer então de uma festa que já nasce para celebrar esse movimento? No mínimo, muito axé e acarajé", brinca Portela.

A homenagem da ABRAMUS aos 40 anos da axé music é um reconhecimento da trajetória desse movimento e de sua importância no cenário cultural brasileiro. A entidade segue investindo em ações para valorizar e apoiar os artistas do gênero, seja por meio de reportagens, playlists especiais ou do suporte a iniciativas legislativas, como a proposta de criação do Dia Nacional da Axé Music.

Serviço

O quê: Coquetel de homenagem aos 40 anos da Axé Music – ABRAMUS

Quando: Terça, 18 de fevereiro de 2025, às 18h

Onde: Caixa Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes 57, Centro – Salvador/BA