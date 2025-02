Dia da Axé Music: deputados aprovam e criação da data avança

Axé Music pode ganhar data - Foto: Divulgação

Faltando poucos dias para o Carnaval, o Axé pode ganhar uma importância ainda maior para o Brasil. No ano em que comemora 40 anos, o gênero musical está mais perto de ganhar uma data nacional comemorativa. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência da matéria que institui o dia 17 de fevereiro como o Dia Nacional da Axé Music.

Nesta terça-feira, 18, o requerimento de urgência do projeto de lei 4187/2024, de autoria da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), foi aprovado por 266 deputados durante a votação. Por outro lado, 140 políticos preferiram votar contra. Mario Frias e Nikolas Ferreira foram os que não aprovaram a ideia da criação da data.

Os autores do PL são os seguintes parlamentares: Antonio Brito (PSD-BA), Daniel Almeida (PCdoB-BA), Doutor Luizinho (PP-RJ), Josias Gomes (PT-BA), Laura Carneiro (PSD-RJ), Lindbergh Farias (PT-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA), Mário Heringer (PDT-MG), Pedro Campos (PSB-PE), Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) e Zé Neto (PT-BA).

Em novembro do ano passado, durante a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a relevância do reconhecimento do Axé Music no cenário nacional.

"É tão importante para nós que vivemos de arte e cultura criar marcos de reconhecimento pelo trabalho e dedicação de vidas inteiras. O Axé Music reflete a história do nosso povo negro, nossa origem e referências que precisam ser respeitadas. Nossa música fala sobre resistência, história e futuro. Celebrar os 40 anos desse movimento é celebrar nossa identidade e nossa alegria, que chamamos de Bahia”, afirmou, na ocasião.