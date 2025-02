“Se não fosse o Ilê Aiyê, não existiria axé music”, diz Arany Santana

Arany Santana, ex-diretora do Ilê Aiyê - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A ex-diretora do Ilê Aiyê, Arany Santana, foi uma das apresentadoras da 44ª edição da Noite da Beleza Negra, que aconteceu na noite desse sábado, 15, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador, com o tema ‘O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão’. Na ocasião, ela falou sobre a importância do primeiro bloco afro do Brasil para a axé music.

Segundo a titular da Ouvidoria Geral do Estado, o movimento bebeu “na fonte dos tambores dos blocos afro”. “A Bahia tem essa capacidade de recriar. Eu faço sempre uma crítica, porque axé, para a gente que é da religião, é força vital”, iniciou, em entrevista ao Grupo A TARDE.

A ex-secretária estadual de Cultura da Bahia seguiu: “Colocaram ‘music’, uma palavra em inglês ao lado do axé, para globalizar, para ser aceito, para ficar chique, mas não tem problema nenhum. A gente sabe o que é axé. Axé é força vital. Axé music, parabéns pelos 40 anos”.