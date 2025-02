Autoridades enaltecem a Noite da Beleza Negra: “Lugar de celebração”

Quinze candidatas disputaram o título de Deusa do Ébano 2025 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Diversas autoridades, como políticos e secretários, marcam presença na 44ª edição da Noite da Beleza Negra, que acontece na noite neste sábado, 15, na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador, com o tema ‘O Curuzu é o mundo: e a porta de entrada é a percussão’. Eles aproveitaram para enaltecer o evento.

A presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, falou que a Noite da Beleza Negra “talvez seja a primeira grande experiência e política de valorização da beleza da mulher negra”. “Portanto, é um lugar de celebração, mas também de reconhecimento, de letramento e de emancipação”, disse.

Na oportunidade, ela pontuou que para se ter mais valorização da cultura negra no Brasil é necessário combater o racismo e investir na democracia. “Eu acho que todos nós que formulamos política pública precisamos do compromisso inegociável com o combate ao racismo no Brasil”, ressaltou, ao ser questionada pelo Grupo A TARDE.

Maria Marighella completou: “Nós sabemos que o racismo é o que sustenta a segregação, as desigualdades e nós precisamos ser uma voz, que ao lutar contra o racismo, lutamos, óbvio, por direitos, por igualdade e justiça social. Portanto, com racismo não há democracia, com racismo não há direito e quando cantamos 'O Mais Belo Dos Belos', fazemos essa voz urgente de combate ao racismo, às desigualdades, mas, sobretudo, em defesa dos direitos e da democracia”.

Fábya Reis, titular da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia (SEADES), também foi prestigiar a Noite da Beleza Negra. Na ocasião, a chefe da pasta destacou “toda a contribuição do Ilê Aiyê ao nosso povo negro, à cultura da Bahia, ao nosso Carnaval”.

É uma noite muito especial. Estou muito honrada. Todas as vezes que venho me emociono. E hoje promete ser realmente uma noite de muita emoção. Fábya Reis - titular da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia (SEADES)

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) destacou os 50 anos do Ilê Aiyê e os 40 da axé music, “uma coisa não existe sem a outra, tudo sai do axé, sai do terreiro de Mãe Hilda”. “O axé music bebe na fonte de todos os terreiros baianos e brasileiros. A gente não pode fazer essas duas celebrações, se lembrar de Mãe Hilda, sem pensar na força das mulheres negras, que trazem esse legado no tabuleiro do acarajé, na roda dos terreiros. Tudo isso é cultura negra, tudo isso é alimento da nossa cultura baiana”, enfatizou.

A parlamentar finalizou: “Eu tenho muito orgulho. A nossa música tem que ser celebrada, explicitada as suas raízes e não negadas ou substituídas. A gente tem que parar com jogos de palavras, tem que garantir que essa expressão, essa força da cultura negra possa chegar e continuar alimentando as festas populares da Bahia com respeito e com afirmação da nossa identidade”.

Larissa Valéria, a Deusa do Ébano 2024, dançou com candidatas | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Por fim, o servidor público e ativista Kleber Rosa, que concorreu para prefeito nas eleições municipais de Salvador de 2024, disse que é “emocionante” participar da 44ª edição da Noite da Beleza Negra.

“Na verdade, a Noite da Beleza Negra é talvez a grande noite do calendário da cultura afro-baiana e brasileira. É um grande acontecimento, é uma coisa que se repete a cada ano e é o momento de a gente celebrar o quanto lutamos para se afirmar como um povo que é belo, forte e de luta. A noite da Beleza Negra representa isso, a nossa luta por existir, por ser visto, por enxergar, mas, sobretudo, para a gente enxergar a nós mesmos”, encerrou.