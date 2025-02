Noite da Beleza Negra fortalece empreendedorismo no Curuzu

Ator e afrochefe Jorge Washington foi um dos que aproveitaram o evento para empreender - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

A Noite da Beleza Negra, evento promovido pelo Ilê Aiyê, entre a noite deste sábado, 15, e a madrugada deste domingo, 16, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador, é uma grande oportunidade para empreendedores divulgarem seus trabalhos e venderem produtos. O ator e afrochefe Jorge Washington foi um dos que aproveitaram o evento para empreender.

Em entrevista ao Portal MASSA!, o artista falou sobre a forte ligação da gastronomia com a memória do povo negro. "Estou ocupando mais um espaço dentro da Senzala do Barro Preto com a tenda do Afrochef, trazendo uma culinária de memória e raiz. Temos arrumadinho de fumeiro e casquinha de siri, porque a galera curte e também rememora", afirmou Jorge Washington.

A empreendedora Vilma Santos, que vende feijoada e caldos, falou sobre a oportunidade de comercializar seus pratos na Noite da Beleza Negra e tirar uma grana extra. Há 10 anos trabalhando no evento, ela fez questão de pontuar o momento mais emocionante da celebração. "O momento mais importante é quando ocorre a escolha da rainha. É maravilhoso ver as meninas dançando no palco com seus turbantes", declarou Vilma Santos.