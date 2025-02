Atual Deusa do Ébano chora com candidatas: "15 rainhas para uma Deusa"

Larissa Valéria (no centro), atual Deusa, viveu um momento de forte emoção - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O concurso Deusa do Ébano, promovido pelo bloco afro Ilê Aiyê, celebra há décadas a força e a beleza da mulher negra, sendo um dos momentos mais esperados do calendário pré-carnavalesco da Bahia. A cerimônia de passagem da coroa é sempre carregada de simbolismo, e neste ano não foi diferente.

Larissa Valéria, atual Deusa, viveu um momento de forte emoção ao discursar para as candidatas do concurso deste ano antes de passar sua coroa. Com a voz embargada, ela compartilhou palavras de incentivo e reflexão sobre a trajetória das finalistas. O momento foi flagrado pela reportagem do Grupo A TARDE.

"Vocês tem noção da importância desse título. Eu me encho dessa energia de positividade, já é mais que uma história", declarou a rainha, destacando a sua jornada como Deusa do Ébano.

"Eu sempre digo que são 15 rainhas para uma Deusa do Ébano. Independentemente do resultado, vivam esse momento, esse momento é de vocês", afirmou, citando o número de concorrentes.

Tocadas pelas palavras, as candidatas aplaudiram, cantaram e dançaram com Valéria ao som de “Deusa do Ébano”.

"Independente do que as pessoas falem e da expectativa, agora é a hora de esperar e começar. Vocês sabem o que têm que fazer, então chegou o momento, agora é só viver, disse Valéria antes de ser ovacionada.

Quem são as candidatas a Deusa do Ébano do Ilê Aiyê 2025?

Adriane, Camila, Caroline, Cecilia, Ivana, Isis, Lorena, Maria Victoria, Nayara, Rafaela, Stephanie, Tainã, Thuane, Wania e Yasmin são as finalistas que tentarão conquistar o júri com seu carisma, beleza e desenvoltura na dança afro e provar que merecem a tão almejada coroa, que será entregue pela atual Deusa do Ébano, Larissa Valéria Sá Sacramento.

As vencedoras serão premiadas com troféus, fantasias do bloco e valores em dinheiro:

1º lugar: Troféu Deusa do Ébano + fantasia + R$ 7.150,00.

2º lugar: Troféu Sérgio Roberto + fantasia + R$ 6.600,00.

3º lugar: Troféu Sérgio Roberto + fantasia + R$ 6.000,00.