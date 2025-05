Lady Gaga marca presença no Palco A Tarde FM - Foto: AFP

Após 13 anos, Lady Gaga está de volta ao Brasil. A cantora se apresenta neste sábado, 3, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A expectativa é que este seja o maior show da carreira de uma das mais importantes artistas do Pop mundial, com aproximadamente 1,6 milhão de pessoas acompanhando a performance na mais famosa praia do mundo.

Horas antes do show histórico, a artista ganha destaque no Palco A TARDE FM. A partir das 17h, um especial com sucessos como "Bad Romance", "Alejandro", "Bloody Mary", "Judas" e "Shallow" será exibido.

O programa pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo da rádio ou no site atardefm.com.br.



| Foto: Divulgação

Lady Gaga fará mais shows pelo Brasil em 2025? Confira pronunciamento

A apresentação de Lady Gaga promete movimentar o país com mais um espetáculo histórico. Apesar da empolgação do público, um documento oficial enviado pela produtora Bonus Track Entretenimento ao Governo do Estado do Rio confirmou que o show será o único da cantora na América do Sul este ano.

A Bonus Track Entretenimento concluiu as negociações com a artista Lady Gaga para uma apresentação no Rio de Janeiro no dia 03 de maio do corrente ano. Este ano será o único show da artista na América do Sul.

A exclusividade do evento também é reforçada pela agenda da cantora. Após a passagem por Copacabana, Gaga segue para Singapura, onde se apresenta no dia 18 de maio, e depois embarca em uma série de shows pelos Estados Unidos.

A apresentação faz parte do calendário do projeto “Todo Mundo no Rio”, com entrada gratuita e transmissão ao vivo.