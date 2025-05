Da Bahia para Copacabana: fãs baianos realizam o sonho de ver Lady Gaga

Juliana Souza possui a discografia completa da artista norte-americana Lady Gaga - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A contagem regressiva para o aguardado show da popstar Lady Gaga já começou. Antes mesmo da artista desembarcar oficialmente no Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira, 29, fãs de todo o Brasil já se mobilizam para o evento que promete reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana no próximo dia 3 de maio.

Entre os milhares de "little monsters" (como são chamados os fãs da cantora) que cruzarão o país para assistir à apresentação, um grupo da Bahia se destaca pela devoção e pela longa espera para finalmente ver a diva de perto.

Geovana Moura, 22 anos, técnica em Segurança do Trabalho, vivenciará uma série de primeiras experiências graças à cantora. "Vai ser minha primeira vez saindo da Bahia, minha primeira viagem de avião, minha primeira ida ao Rio de Janeiro e, claro, meu primeiro show da Lady Gaga", conta a jovem nascida e criada no Engenho Velho da Federação, em Salvador.

A conexão de Geovana com a artista começou ainda na infância. Ela relata que seu pai, apaixonado por música eletrônica, ouvia bastante Lady Gaga. "Quando 'Bad Romance' estourou, foi quando tudo mudou. Me lembro na sala de casa dançando de pijama", recorda com carinho. Hoje, a jovem ostenta com orgulho uma tatuagem do símbolo do álbum Chromatica e uma letra de música no braço.

A montagem do evento já impressiona pelo tamanho. O palco, especialmente projetado para a apresentação 'Mayhem on the Beach', contará com uma área total de 1.260 m² - 400 m² a mais que o utilizado por Madonna em 2024. Posicionado a 2,20 metros de altura da areia para facilitar a visão do público, o palco terá ao fundo um moderno painel de LED imersivo que complementará o espetáculo visual.

Para Cleone Oliveira, 31 anos, professor de Química e Ciências de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, a relação com a artista teve um início conturbado. "Logo cedo, me falaram que a cantora utilizava rituais satânicos como no clipe de 'Judas'. Neste sentido, eu abominava Lady Gaga porque nasci em berço evangélico", revela.

A visão do professor sobre a cantora mudou completamente quando ingressou na Universidade do Estado da Bahia (UNEB). "Me tornei fã quando fiz amizade com o Igor Felipe, que me apresentou a cultura pop e compartilhou as músicas de Lady Gaga - na época estávamos na Era ARTPOP [álbum de 2013]. Me apaixonei de cara porque a Gaga estava no auge da sua fase artística e eu estava vivendo a minha liberdade fora da igreja", explica Cleone.

Lady Gaga traz para o Brasil uma equipe de aproximadamente 250 pessoas e dois aviões jumbos carregados com dezenas de toneladas de equipamentos. Todo esse aparato será transportado em diversos caminhões até Copacabana. A produção nacional envolve cerca de 4 mil profissionais, sem contar as equipes dos órgãos públicos de saúde, segurança, limpeza e outros setores.

A designer e artista plástica Juliana Souza, 28 anos, acompanha a carreira da cantora desde a adolescência. "Conheço a Gaga desde os meus 12 anos de idade, e foi amor à primeira vista quando assisti o clipe de 'Paparazzi' em 2009", conta. Ela destaca como a cantora influenciou sua formação pessoal:

A maior parte do que acredito hoje em dia foi influenciado por todo seu discurso de aceitação, bondade e muito carinho que a Gaga espalhou em mais de uma década de carreira Juliana Souza

O show do próximo sábado será a realização de um sonho para Juliana, que já enfrentou decepção anteriormente. "Nunca fui num show dela, além do de 2017, em que ela ficou doente. Apesar de traumático, ainda aguardo ansiosamente pelo show em Copacabana", relembra a artista, em referência ao cancelamento da apresentação que a cantora faria no Rock in Rio daquele ano.

De malas prontas: rumo a Copacabana

A preparação dos fãs para o grande dia é minuciosa. Geovana, por exemplo, conta que é muito organizada e está planejando cada detalhe da viagem com cuidado. "Comprei uma barraca para me proteger do sol, mochila térmica para levar comida e bebida. Pretendo chegar cedo, tentar ficar na grade e ver ela o mais de perto possível", detalha a técnica em segurança do trabalho, que viajou de ônibus nesta quinta-feira, 1º de maio.

Já Cleone embarca na madrugada do dia 1º e ficará hospedado com amigos em Copacabana, especificamente no bairro do Leme, em um Airbnb. "Mesmo com meus 32 anos e as costas doendo, sinto que estou preparado para isso. A academia está em dia para essa maratona", brinca o professor, que está determinado a conseguir um lugar na grade.

A expectativa entre os fãs sobre o repertório é grande. O professor de química espera que 'Abracadabra', sucesso que tem feito barulho nas redes sociais, esteja no setlist. "Estamos prontos para sermos enfeitiçados pela magia da Lady in Red. Rio de Janeiro vai tremer. O Brasil vai tremer. São anos esperando isto", afirma, entusiasmado.

Para Juliana, que viaja acompanhada de amigas que conheceu através do Twitter por causa da devoção à cantora, nada vai fazer "as areias de Copacabana tremerem mais do que o momento que a Gaga cantar 'Poker Face' e 'Bad Romance'". A designer confessa que sua mala e seu "aerolook" já estão prontos há semanas. "Estou há meses sem dormir direito de pura ansiedade, e sinceramente, é isso que tá me movendo a viver ultimamente", revela.

Estou há meses sem dormir direito de pura ansiedade, e sinceramente, é isso que tá me movendo a viver ultimamente Juliana Souza

O show "Mayhem on the Beach" é o único da atual turnê da cantora na América do Sul e promete entregar uma experiência inesquecível, reunindo hits de toda sua carreira e apresentando seu mais recente trabalho. Para os fãs baianos que cruzarão o país, representa muito mais que uma simples apresentação musical – é a concretização de um sonho cultivado por anos.

"Ver a Gaga ao vivo é a realização de um sonho. Ela é a artista que me salvou em tantos momentos difíceis e que até hoje me entende de uma forma única", conclui Geovana, resumindo o sentimento que une milhares de fãs que estarão nas areias de Copacabana.

