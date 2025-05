Lady Gaga no Rio: confira tudo sobre as polêmicas da cantora no Brasil

Gaga no Rio: briga com marido, exigências chocantes e polêmicas - Foto: AFP

Lady Gaga causou polêmica durante sua estadia no Rio de Janeiro, com uma série de episódios que agitaram a mídia e os fãs. Desde briga no Copacabana Palace, passando por exigências no aeroporto, até o atraso na transmissão de seu show, a cantora não deixou de chamar atenção.

A seguir, o Portal A TARDE reuniu tudo o que aconteceu de mais comentado sobre a passagem de Lady Gaga pela cidade maravilhosa, até a noite do show que acontece neste sábado, 3.

🎤 Briga no Copacabana Palace

Recentemente, circulou nas redes sociais um vídeo que mostra uma discussão acalorada entre Lady Gaga e seu marido nos bastidores do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No registro, é possível ver a cantora e seu companheiro trocando palavras intensas atrás de uma cortina, sem áudio, o que gerou especulações sobre o motivo do desentendimento. O episódio chamou atenção dos fãs e da mídia, levantando questões sobre a vida pessoal da artista durante sua estadia na cidade.

A briga nos bastidores do Copacabana Palace não passou despercebida pelos fãs, que expressaram curiosidade e preocupação nas redes sociais. Embora o vídeo não revele detalhes específicos sobre o motivo da discussão, o incidente aumentou a atenção sobre a presença de Lady Gaga no Rio de Janeiro e gerou especulações sobre possíveis tensões em sua vida pessoal. Confira o vídeo na thread:

GENTE E ESSA FOFOCA DIRETO DO COPACABANA PALACE??? OS INFORMANTES DE LÁ ESTÃO BABADO pic.twitter.com/De4xtjypZl — axmoon (@_axmoon_) May 2, 2025

✈️ Exigências no aeroporto



Durante sua passagem pelo Brasil, Lady Gaga fez exigências que chamaram atenção. A cantora viajou sozinha, sem sua equipe, buscando privacidade e evitando o assédio de fãs e jornalistas. Ao chegar ao Rio de Janeiro, foi conduzida diretamente ao luxuoso Hotel Copacabana Palace, onde ficou hospedada. A segurança foi reforçada com a presença de policiais militares que fecharam a rua lateral do hotel.

Além disso, a cantora fez exigências específicas para sua estadia no hotel, incluindo a necessidade de um ambiente tranquilo e seguro. Essas medidas, embora imponentes, mostram o quanto a segurança e o conforto são prioridades para a cantora, especialmente em eventos dessa magnitude.

ELA ESTÁ NO BRASIL! Primeira imagem de LADY GAGA no BRASIL! pic.twitter.com/d4Z7vzI7bQ — UpdateCharts (@updatecharts) April 29, 2025

📸 Ausência nas redes sociais

A ausência de Lady Gaga nas redes sociais durante sua estadia no Brasil gerou especulações entre os fãs. A cantora não compartilhou fotos ou atualizações sobre sua passagem pelo país, o que levou alguns seguidores a questionar o motivo de sua discrição. Alguns fãs expressaram surpresa por ela não ter postado fotos no Brasil, nem saído do Copacabana Palace, o que contrastou com a expectativa de maior interação com o público brasileiro.

Fãs em frente ao Copacabana Palace | Foto: Daniel RAMALHO / AFP)

Essa postura de Lady Gaga reflete sua busca por privacidade e controle sobre sua imagem pública. Embora muitos fãs compreendam e respeitem sua decisão, outros lamentaram a falta de registros visuais da artista durante sua estadia no Rio de Janeiro. A ausência de postagens nas redes sociais também alimentou especulações sobre possíveis motivos pessoais ou profissionais que levaram à sua discrição.



🚫 Cláusula do “Todo Mundo no Rio”

O evento "Todo Mundo no Rio", que trouxe Lady Gaga ao Rio de Janeiro, possui uma cláusula que proíbe artistas de realizarem shows na América do Sul durante o período do evento. Essa medida visa concentrar a atenção do público e da mídia no espetáculo principal, evitando dispersão de público e garantindo o sucesso da iniciativa. A cláusula gerou discussões sobre a liberdade artística e as limitações impostas aos artistas participantes.

Apesar das restrições impostas pela cláusula, o evento "Todo Mundo no Rio" conseguiu atrair uma grande audiência e gerar impacto positivo na economia local.

Cláusula do “Todo Mundo no Rio” | Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

📺 Atraso na transmissão da Globo

A transmissão ao vivo do show de Lady Gaga pela TV Globo será com um atraso de aproximadamente 10 minutos, o que gerou frustração entre os fãs que aguardam ansiosamente para assistir à performance da artista. O atraso foi atribuído a questões técnicas e logísticas.