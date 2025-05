Marido de Tatá Werneck é barrado no show de Lady Gaga

Tatá Werneck e Rafa Vitti - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz e apresentadora Tatá Werneck chamou atenção ao chegar sozinha à área VIP no aguardado show de Lady Gaga, realizado neste sábado, 3, na Praia de Copacabana. O motivo da ausência do marido, o ator Rafa Vitti, causou burburinho: ele foi barrado na entrada do espaço reservado.

Segundo Tatá, Rafa não conseguiu baixar o convite com o QR Code em um aplicativo. De acordo com a Veja, após 20 minutos, o artista foi liberado pelos seguranças para entrar no local atrás do palco da cantora.

Além do casal global, Diego Hypólito, Gabriel Medina, Pedro Scooby, Thales Bretas, Bruna Griphao, Juliette, Vitão, Lázaro Ramos e Taís Araújo já chegaram no local do grande evento.

Cambistas cobram até R$ 5 mil por espaço VIP

Nas imediações do hotel onde Lady Gaga está hospedada e onde os fãs se aglomeram desde terça-feira, 29, quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, cambistas tentam comercializar acessos à área VIP por valores que chegam a R$ 5 mil via Pix.

Os pacotes, não oficiais, prometem entrada em espaços privilegiados, incluindo o Copacabana Palace, passarela exclusiva, open bar e área frontal ao palco. Há também ofertas de ingressos VIP mais simples por R$ 2 mil. Para atrair compradores desconfiados, os cambistas oferecem a garantia de pagamento apenas após o cliente estar dentro da área VIP, sendo acompanhado por um deles até o local.