Virou meme! Tamanho da área VIP do show da Gaga impressiona; veja

Palco onde acontecerá o show tem área total de 1.260 m² - Foto: PABLO PORCIUNCULA

O acesso a área VIP do show da Lady Gaga e as imagens que circulam nas redes sociais da área delimitada geraram uma série de memes entre os fãs da cantora, nas redes sociais. O evento acontece neste sábado, 3, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Quem não consigo acesso à área VIP, no caso o público geral, assistirá o show da artista atrás dessa área exclusiva para diversas marcas que levaram convidados. O espaço tem capacidade para até 7.200 pessoas.

“É muita sacanagem o tamanho dessa área VIP do show da Lady Gaga”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter. “Uma inveja: quem vai na área vip do show da Lady Gaga“, expressou em tom de brincadeira outra.



Confira tamanho do área Vip:

Prefeitura do Rio tem expetativa que show atraia mais de 1,6 milhão de fãs | Foto: Reprodução/X

Veja reações dos fãs nas redes sociais:

a área vip do show da lady gaga pic.twitter.com/jKwmtNSJDk — føgs (@oifogs) April 29, 2025

Show da Lady Gaga de graça com área VIP, não faz sentido ficar dias lá esperando ver ela aparecer do hotel e nem chegar cedo pra ficar próximo do palco porque vocês não irão para área VIP. O ser humano as vezes gosta de sofrer! E nem é culpa da Gaga! pic.twitter.com/4ZWiozPpf5 — Izzy Conds (@izzyconds) May 3, 2025

Uma inveja: quem vai na área vip do show da Lady Gaga pic.twitter.com/wEad4JIrR6 — PEDRAO (@Itspedrito) May 2, 2025

é muita sacanagem o tamanho dessa área vip do show da lady gaga. — vv ives (@quiemana) May 3, 2025

Palco do show

O palco onde irá acontecer o show da “mother monster”, impressiona pelo tamanho. O palco, especialmente projetado para a apresentação 'Mayhem on the Beach', contará com uma área total de 1.260 m² - 400 m² a mais que o utilizado por Madonna em 2024.

Posicionado a 2,20 metros de altura da areia para facilitar a visão do público, o palco terá ao fundo um moderno painel de LED imersivo que complementará o espetáculo visual.

Em sua equipe, Lady Gaga traz para o Brasil aproximadamente 250 pessoas e dois aviões jumbos carregados com dezenas de toneladas de equipamentos. Todo esse aparato será transportado em diversos caminhões até Copacabana.

A produção nacional envolve cerca de 4 mil profissionais, sem contar as equipes dos órgãos públicos de saúde, segurança, limpeza e outros setores.

Aparição da cantora

Nomeada pelos fãs como, “mother monster”, a cantora Lady Gaga apareceu fora do hotel após quatro dias sendo vista apenas dentro do carro, quando se deslocou do aeroporto até o hotel ao chegar no Rio de Janeiro na última terça-feira, 29.

A artista surpreendeu o público ao aparecer na sexta-feira, 3, por subir no palco montado na cidade para ensaiar com sua banda e dançarinos, em preparação para o tão aguardado show deste sábado.

Durante o ensaio, Lady Gaga cantou faixas que animou o público que estava no local. O momento foi registrado por fãs e os vídeos rapidamente viralizaram nas redes sociais. Esse foi o único ensaio da cantora norte-americana realizado no palco do evento.

Os dançarinos e músicos já vinham ensaiando desde quinta-feira, 1, ajustando os últimos detalhes.

Expectativa de público

Em estimativa, a Prefeitura do Rio de Janeiro espera que o evento seja um dos maiores shows da história da cidade. A expectativa é que o público ultrapasse o recorde estabelecido por Madonna em 2024, que atraiu cerca de 1,6 milhão de fãs.

Além do impacto cultural, o show de Gaga deve gerar quase R$ 600 milhões para a economia da cidade, de acordo com estimativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Quando acontece o show

O show de Lady Gaga no Rio está previsto para começar às 21h45 deste sábado, 3. A abertura ficará por conta de Pabllo Vittar, que assume as pick-ups como DJ antes da apresentação principal.