Lady Gaga apareceu! Cantora é flagrada fora de hotel no Rio; veja vídeo

Lady Gaga está no Brasil - Foto: Reprodução

Depois de quatro dias mantendo o mistério e sendo vista apenas dentro do carro, Lady Gaga finalmente deu as caras para os fãs brasileiros nesta sexta-feira (2), no Rio de Janeiro.

A estrela pop surpreendeu ao subir ao palco montado na cidade para ensaiar com sua banda e dançarinos, em preparação para o tão aguardado show deste sábado.

Durante o ensaio, Gaga chegou a cantar faixas como "How Bad Do U Want Me", animando quem acompanhava a movimentação no local.

O momento foi registrado por fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais, com direito a vídeos mostrando a performance e a estrutura grandiosa do palco.

Veja vídeo:

Único ensaio de Lady Gaga

Esse foi o único ensaio da cantora americana realizado no palco do evento, após dias de preparação nos salões do luxuoso Copacabana Palace, onde Gaga tem alternado entre trabalho e momentos de lazer, incluindo banho de piscina e refeições nos restaurantes do hotel.

Os dançarinos e músicos já vinham ensaiando desde quinta-feira (1), ajustando os últimos detalhes em um palco de impressionantes 1.260 m², o dobro do tamanho usado por Madonna em sua apresentação histórica no ano passado.

O show de Lady Gaga no Rio está previsto para começar às 21h45 deste sábado (3). A abertura ficará por conta de Pabllo Vittar, que assume as pick-ups como DJ antes da apresentação principal.