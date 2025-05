Homem é preso com drogas para venda em show da Lady Gaga no RJ

Homem permanecerá à disposição da Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

mu homem foi preso em flagrante na Linha Amarela, em Inhaúma, durante uma operação de rotina realizada por policiais militares do Batalhão do Méier, Na manhã desta quinta-feira, 1º. Ele foi surpreendido com drogas sintéticas que seriam comercializadas em grandes eventos no Rio de Janeiro, incluindo o aguardado show da Lady Gaga.

A droga estava disfarçada em embalagens personalizadas, imitando doces, mel e cremes, dificultando a identificação pelas autoridades. Segundo a polícia, o suspeito teria vindo de São Paulo com o objetivo de distribuir as substâncias no evento de Lady Gaga, marcado para o próximo sábado, 3, em Copacabana, e também durante a Marcha da Maconha em Ipanema no domingo, 4.

O caso foi registrado na Delegacia de Bonsucesso (21ª DP), onde o homem permanecerá à disposição da Justiça.