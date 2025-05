Puxador de bonde do Comando Vermelho é preso no Rio de Janeiro

Suspeito era conhecido por ostentar fotos com armas de grosso calibre nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos principais puxadores de bonde do Comando Vermelho (CV) foi capturado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 30. O criminoso, que ostentava nas redes sociais fuzis de uso restrito e armas típicas de conflitos no Oriente Médio, exercia posição de liderança no bonde do tráfico na comunidade do Morrão, em Guaxindiba, São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), após investigações que apontaram o envolvimento direto do suspeito em guerras de facções e em ações contra forças de segurança. Ele foi localizado escondido na casa de parentes, na comunidade Nova Brasília, em Niterói — área também sob domínio do CV.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso já havia sido preso em 2020 por tráfico de drogas e associação criminosa, mas foi solto em janeiro deste ano. Após ser libertado, voltou a integrar a cúpula do tráfico local, liderando investidas armadas contra rivais e reagindo a operações policiais com uso de armamento pesado.

As investigações revelaram que ele fazia parte de um bonde armado do Comando Vermelho e utilizava as redes sociais para exibir o poder bélico da facção, aparecendo em vídeos e fotos ao lado de outros traficantes, empunhando fuzis e pistolas de alto calibre.

O criminoso foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), e a Polícia Civil informou que as ações contra as organizações criminosas continuarão em todo o estado.