Proibido de pregar, pastor mirim promete atitude "assustadora"

Miguel Oliveira é conhecido como pastor mirim - Foto: Reprodução | Redes sociais

Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como pastor mirim foi proibido de utilizar as redes sociais, mas fez uma promessa inesperada, nesta quarta-feira, 30.

O adolescente recebeu a ordem do Conselho Tutelar para que não pregue nas igrejas. Ele também não pode viajar e usar as redes sociais por tempo indeterminado.

O jovem fez uma publicação em seu perfil no Instagram, depois da polêmica, afirmando que seu retorno será "assustador".

O pastor da igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta, confirmou o afastamento do menino da rotina de pregações.

Ele ainda destacou que Miguel Oliveira retornará às aulas presenciais, uma vez que antes ele estudava de forma online.

"Houve uma decisão radical do conselho tutelar, que proibiu o Miguel de viajar, de pregar e usar as redes sociais. Estamos tristes, mas optamos por afastá-lo para evitar mais exposição. Ele aceitou de boa a decisão", afirmou o pastor.

Pastor mirim é alvo de ameaças

Após viralizar nas redes sociais e declarar ser capaz de curar o câncer, Miguel Oliveira passou a ser alvo de ameaças e xingamentos. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apura ameaças contra o jovem que se diz profeta e expediu ofícios para reunir informações sobre a situação.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”.