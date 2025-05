Pastor de 15 anos é proibido de pregar pelo Conselho Tutelar; entenda

Miguel Oliveira se popularizou após afirmar ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos - Foto: Reprodução | Instagram

Aos 15 anos, Miguel Oliveira se popularizou após afirmar ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos. Além disso, ele declarou ter nascido surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Em pouco tempo, o 'Pastor Mirim', como é conhecido, viralizou nas redes sociais. No entanto, na última segunda, 29, o portal Assembleianos de Valor anunciou que o Conselho Tutelar proibiu que Miguel Nascimento continuasse a realizar cultos/pregações em igrejas evangélicas.

De acordo com o portal, o Conselho Tutelar em reunião com os pais de Miguel e com o pastor Marcinho Silva, proibiram o Pastor Mirim de pregar por tempo indeterminado. Todos os compromissos de Miguel para os próximos dias foram cancelados.

Ainda segundo a decisão, o jovem pastor também terá que ficar afastado das redes sociais, proibido de postar vídeos de pregação e revelação. A reunião aconteceu na manhã desta terça, 29, na sede do Conselho Tutelar.

Ameaças

Após viralizar nas redes sociais e afirmar ser capaz de curar o câncer, Miguel Oliveira passou a ser alvo de ameaças e xingamentos. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apura ameaças contra o jovem que se diz profeta e expediu ofícios para reunir informações sobre a situação.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”.

A assessoria de Miguel Oliveira classificou as ameaças como “absurdas” e disse que os pais do adolescente não querem mais expor o filho.