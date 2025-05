Pais do pastor de 15 anos tomam atitude após grande polêmica

Pastor Miguel Oliveira - Foto: Reprodução | Redes sociais

O pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, segue causando nas redes sociais. A novidade da vez é que o Ministério Público de São Paulo (MPSP) apura ameaças contra o jovem que se diz profeta.

Segundo informações do site Metrópoles, a investigação preliminar teve início após os pais adolescente levarem o caso à Polícia Civil.

O MP declarou que já expediu ofícios para reunir informações sobre a situação do pastor. Miguel Oliveira tem recebido ameaças e xingamentos por conta de sua atuação em cultos.

A assessoria de Miguel Oliveira classificou as ameaças como “absurdas” e disse que os pais do adolescente não querem mais expor o filho.

“Ele é menor, e os pais não querem mais falar com nenhuma mídia, pois as ameaças estão absurdas. Xingamentos e coisas absurdas. Já foram na delegacia, e nada acontece. Então, eles acharam melhor não responder e não aparecer mais”, relatou uma pessoa ao site.

A polêmica com pastor de 15 anos

Aos 15 anos, o pastor Miguel Oliveira popularizou nas redes sociais após afirmar ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos. Além disso, ele declarou ter nascido surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais.

No entanto, o jovem virou alvo de ataques e ameaças depois de ser acusado de extorquir fiéis com mentiras e falsas promessas.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”.