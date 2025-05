BRASIL CNU 2025: entenda o que mudou para a segunda edição “Enem dos Concursos” terá dois dias de prova Por Redação 29/04/2025 - 14:49 h

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou na última segunda-feira, 28, a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. Confira quais são as diferenças entre as edições de 2025 e 2024. Em sua primeira edição, a prova foi realizada por quase um milhão de candidatos, em 228 cidades brasileiras, oferecendo 6.640 vagas imediatas para 21 órgãos do governo federal, tendo salários iniciais de até R$ 22,9 mil. Leia Também: Governo Federal autoriza novo concurso público; saiba detalhes Enem dos Concursos: número de vagas e possíveis datas são revelados Polícia Federal abre concurso com 192 vagas e salário de até R$ 11 mil Já a segunda edição vai ser realizada no segundo semestre de 2025, ofertando 3.352 vagas em 35 órgãos federais. Provas em dois dias Uma das principais mudanças para a segunda edição do “Enem dos Concursos” é a forma que o teste será aplicado, passando a ser feito em dois dias. O primeiro dia de teste está previsto para 5 de outubro, sendo dedicado à provas objetivas, para todos os candidatos inscritos. Já no segundo dia de provas, que é previsto para o dia 7 de dezembro, aconteceram as provas discursivas, mas, somente para os candidatos que se classificarem na primeira prova e forem convocados para a segunda fase. Novos Cargos Dois novos cargos geridos pelo governo federal foram ofertados para a segunda edição do CNU, são eles: Analista Técnico de Justiça e Defesa: Destinada a órgão como o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), visando cumprir funções administrativas e estratégicas nos ministérios em questão. Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico: Essa posição foi criada para que a atuação em temas relacionados ao desenvolvimento regional, agrário e econômico fosse fortalecida, reunindo profissionais de diversas formações. Além disso, houve uma abertura de mil vagas para Analistas Técnicos Administrativos (ATA) de serão distribuídos entre os órgãos a depender da necessidade de cada um. Salários iniciais Durante a coletiva de imprensa onde o Concurso foi anunciado, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, informou que os salários iniciais vão variar entre R$ 7 mil e R$ 17 mil, podendo ser alcançado até aproximadamente R$ 32 mil nos níveis mais altos das carreiras. Porém as faixas de salário oficiais não foram divulgadas. Código de barras nas páginas Todas as páginas das provas terão um código de barras para que haja a identificação individual do candidato. Esta mudança foi uma medida do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para que haja uma maior segurança no teste. Cronograma Previsto Divulgação do edital e abertura das inscrições: julho de 2025 Prova objetiva: dia 5 de outubro de 2025 Prova discursiva: dia 7 de dezembro Divulgação dos resultados: fevereiro de 2026 A banca organizadora ainda não foi definida, porém a escolha está prevista para acontecer até julho, de acordo com o que disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Na última edição, a banca escolhida foi a Cesgranrio. A divulgação dos editais será feita após a seleção da banca. Na edição passada, cada bloco recebeu um edital próprio, apresentando informações sobre prazos de inscrição, conteúdos de cada prova, critérios de elegibilidade para cargos e regras da prova. De acordo com a ministra, os editais também são previstos de serem divulgados no mês de junho.

