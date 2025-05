Polícia Federal abre concurso com 192 vagas e salário de até R$ 11 mil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que uma equipe da PF, com agentes, perito e papiloscopista, já está se deslocando para Tremembé - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta sexta-feira, 25, o edital de um novo concurso público com 192 oportunidades distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais podem chegar a R$ 11 mil, conforme a função escolhida.

A seleção será organizada pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). As inscrições estarão abertas entre os dias 29 de abril e 21 de maio, até às 18h (horário de Brasília), exclusivamente pelo site da banca organizadora.

As taxas de participação são de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 110 para os de nível superior. Haverá possibilidade de isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 29 de junho, em todas as capitais do país.

O processo seletivo incluirá:

Provas objetivas e discursivas (eliminatórias e classificatórias);

Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência;

Procedimento de verificação de autodeclaração racial para candidatos negros;

Avaliação médica para aferição da aptidão física e mental

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período.

Principais datas do concurso da PF 2025:

Inscrições: 29 de abril a 21 de maio;

29 de abril a 21 de maio; Pedido de isenção: 29 de abril a 5 de maio;

Data limite para pagamento: 23 de maio;

23 de maio; Provas: 29 de junho

Cargos e Remunerações