Dia do Corno: estudo revela que 8 em cada 10 brasileiros já traíram

Comemorado em 25 de abril, o curioso Dia do Corno tem ganhado um novo significado: além do humor e dos memes, se tornou uma oportunidade para refletir sobre as relações humanas e a infidelidade. Um estudo realizado pelo Gleeden — aplicativo voltado para relacionamentos não monogâmicos — revelou que 8 em cada 10 brasileiros já foram infiéis, e 7 em cada 10 acreditam que é possível amar e trair ao mesmo tempo.

Segundo a pesquisa, 62% veem a infidelidade como algo "natural até certo ponto", sendo os principais motivos ligados ao sexo: desejo, curiosidade ou insatisfação sexual representam 50% das causas. A maioria considera a traição física a mais significativa, mas 10% não veem a contratação de serviços de prostituição como infidelidade, e 6% não considerariam um beijo como traição. Outro dado que chama atenção: 6 em cada 10 brasileiros estariam dispostos a perdoar uma traição.

Por que as pessoas traem?

Segundo a psicóloga, psicoterapeuta e mestra em Família, Bianca Reis, a traição é um fenômeno que faz parte das relações humanas. Trata-se de uma ação complexa, carregada de simbolismos, que merece atenção e debate, justamente por não ser algo superficial.

A especialista explica que a traição envolve múltiplos fatores. "Pode estar ligada à baixa autoestima, à dificuldade em encerrar uma relação e lidar com a solitude ou recomeços, à busca por novas experiências, além de questões como valores distorcidos ou a simples ausência de diálogo”, explica Bianca.

Ela reforça que cada relacionamento possui um "contrato" implícito ou explícito, que deve ser construído com diálogo: “Contratos de relacionamento são feitos quando dialogamos como queremos que as coisas funcionem, se será um relacionamento monogâmico, fechado ou aberto, se haverá diálogo em momentos de insatisfação e vontades. Esses diálogos precisam acontecer sempre que sentir necessidade ou no dia a dia de forma natural.”

"Afinal o que realmente faz parte da nossa natureza é o ato de refletir, compreender profundamente e escolher de maneira consciente", completa.