INSS inicia pagamento de 13º a aposentados e pensionistas

Pagamento do 13º salário começa a ser pago - Foto: Divulgação

Em meio a uma crise por conta de uma investigação de fraude, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar a primeira parcela do 13º salário aos aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto nesta quinta-feira, 24.

Nestes primeiros dias, os primeiros que recebem são os beneficiários que ganham até um salário mínimo, R$1.518. Já quem tem uma renda mensal maior que o piso nacional receberá a primeira parcela no início de maio.

No total, 34,2 milhões de pessoas serão beneficiadas com o adiantamento da bonificação. Essa antecipação do 13º para quem recebe os benefícios do INSS foi oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no começo de abril.

Como funciona o 13º salário do INSS

O calendário de pagamento de 50% da primeira parcela começa no dia 24 de abril, e vai até o dia 8 de maio. Já em maio serão feitos os depósitos válidos à segunda metade do 13º, indo do dia 26 de maio a 6 de junho.

Com essa antecipação, o governo visa injetar R$ 73,3 bilhões na economia brasileira.

Quem é contemplado pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao 13º. O benefício é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Quem pode ser contemplado pelo abono salarial são pessoas que recebem o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

O calendário de pagamentos leva em conta o último número do cartão de benefício, que aparece antes do traço. Assim como nos últimos anos, o calendário e a do 13º salário de aposentados e pensionistas é dividido em duas etapas. Confira as datas do recebimento clicando aqui.