Sidônio alinhou discurso do governo sobre crise no INSS

Ministro da Secom, Sidônio Palmeira - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Logo após as primeiras informações sobre a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira, 23, virem a público, o governo federal organizou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto.

A ação policial investiga um esquema de desvios de aposentadorias e pensões de milhares de beneficiários em valores que superam os R$ 6 bilhões. A PF cumpriu centenas de mandados de busca e apreensão em diversos estados e outros seis de prisão. Além disso, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo e posteriormente demitido.

De acordo com informações de Mônica Bergamo, colunista da Folha de SP, o presidente Lula convocou os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski , da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, da Previdência, Carlos Lupi, e o superintendente da Polícia Federal , Andrei Rodrigues, para uma reunião de emergência com o ministro da Comunicação, o publicitário baiano Sidônio Palmeira.

Ainda de acordo com a publicação, a ideia era elaborar um discurso unificado para enfrentar a crise de modo a não gerar ainda mais ruído em torno dela. Foi discutido o formato em que o governo daria explicações se por meio de uma nota, ou de entrevistas. A decisão foi pela entrevista coletiva, dada a gravidade do escândalo.

Depois disso, surgiu a dúvida se o ministro Lupi deveria ou não participar da coletiva, já que a cúpula do INSS é subordinada à sua pasta. A conclusão foi de que, se ele não fosse, seria considerado automaticamente suspeito.

Lupi foi —mas teve um comportamento defensivo que destoava do tom incisivo adotado por Lewandowski, Vinicius de Carvalho e Andrei Rodrigues. Horas depois, por determinação de Lula, o ministro anunciou a demissão do presidente do INSS.