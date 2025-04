Volta do PDT à base governista da Bahia tem aval de Carlos Lupi

Foto em Brasília com Carlos Lupi (PDT-RJ), Rui Costa (PT-BA), Luciano Pinheiro (PDT-BA), Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) e Heldinho Macedo (PDT-BA) reforçou reaproximação - Foto: Divulgação

O retorno do PDT à base governista na Bahia já é enxergado como uma questão de tempo. O interesse é mútuo entre o presidente estadual do partido, deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Mas, além disso, essa negociação tem sido conduzida sobretudo a nível nacional, em Brasília, com participação direta da principal liderança trabalhista, o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT-RJ).

A expectativa é que Lupi venha à Bahia no próximo dia 2 de maio, para se encontrar com Jerônimo. A data ainda não foi confirmada, devido às agendas sempre móveis do ministro e do governador. Nesse encontro, o martelo deve ser batido oficialmente, concretizando a aliança entre PT e PDT no estado.

Conforme já revelado pelo Portal A TARDE nesta quinta-feira, 17, não há debate entre as partes sobre indicação do PDT para qualquer cargo no governo estadual. Todo o acordo foi construído tendo em vista as eleições de 2026.

Carlos Lupi foi avalista de todas as movimentações do PDT baiano nos últimos anos, inclusive a saída do partido da base do então governador Rui Costa (PT) e a ida para a oposição, liderada pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil).

Na época, os trabalhistas, a nível nacional, trabalhavam por um afastamento do PT, massacrado pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) e pela Operação Lava Jato. O partido também articulava para viabilizar a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à presidência da República, vendo em ACM Neto um potencial apoiador regional.

Passados os anos, o PDT nacional voltou a se aproximar do PT, com Lupi assumindo um ministério no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Brasília, o ministro da Previdência mantém uma relação próxima com Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Essa proximidade facilitou as conversas entre as duas legendas sobre um novo acordo na Bahia.

O retorno do PDT à base do governo já era esperado desde abril de 2024, quando ACM Neto filiou ao União Brasil um dos principais quadros trabalhistas no estado: a então vereadora Débora Régis, hoje prefeita de Lauro de Freitas. A movimentação foi vista como uma traição por Félix, que decidiu não prosseguir no grupo oposicionista para a próxima eleição estadual.

Com a concordância de Lupi, Rui, Félix e Jerônimo, o retorno do PDT à base governista passa a depender agora de meras formalidades.