Governo acelera VLT em trecho estratégico de Salvador

Obras do VLT - Foto: Divulgação

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) concedeu duas licenças ambientais à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), ambas autorizando a supressão de vegetação e o manejo da flora em trecho onde será implantado o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), entre a Nova Rodoviária e o Hospital do Subúrbio, na Estrada do Derba, em uma área total de 9,83 hectares de Salvador.

Conforme detalhou o documento de anúncio, as medidas, válidas até agosto de 2030, têm o objetivo de realizar as obras de ampliação de taludes de corte e de aterro do Trecho 01 - Lote 02 do VLT, também autorizada pelo Inema.

Na última semana, o instituto também concedeu as mesmas licenças ao Consórcio Expresso Mobilidade para realizar a supressão da vegetação e manejo da fauna na implantação do Lote 1 do modal na capital baiana e em Simões Filho.

O serviço será realizado no trecho entre a Ilha de São João e Calçada, com 16,66 km de extensão.

Trens

Os primeiros trens do VLT devem chegar na capital baiana no mês de dezembro. Essa é a expectativa de Jerônimo , conforme contou à imprensa na noite desta quinta-feira, 20.

Sem querer cravar datas, o chefe do Executivo estadual afirmou que, assim que os equipamentos desembarcarem na capital baiana, será feito um teste dinâmico nos trilhos do novo modal, localizado no bairro da Calçada.

“A CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) tem o prazo para entregar o primeiro trem ainda em dezembro. Não vou prometer que chegue antes porque eu vi que é muito trabalho. Lá, fazem os testes estáticos, com o trem parado. Aqui, nós fazemos os testes dinâmicos. Então, vai rodar”, disse o governador.

Inicialmente, as testagens acontecerão com os trens vazios. Já entre junho ou julho de 2026, os baianos poderão utilizar o futuro modal, segundo contou o gestor, que voltou a lembrar que o transporte terá um trem exclusivo para marisqueiras, e se estenderá aos ambulantes.

O governador também adiantou que ainda não "definiu os preços" do equipamento e espera que a novidade surja como complemento do metrô e dos ônibus em alguns trechos.

Ao todo, o VLT terá três trechos: a primeira parte, entre a Calçada e a Ilha de São João; a segunda entre Paripe e Águas Claras; e a terceira entre Águas Claras e Piatã.

Obras do VLT

Já foram desembarcadas em Salvador 63 carretas, transportando 3036 barras de trilhos, totalizando 44.874 metros. Equipamentos elétricos, como cubículos de média tensão, bobinas de cabos e postes, também já chegaram à capital baiana.

No Trecho 1, que vai da Ilha de São João à Calçada, os trabalhos estão em andamento. Essa etapa inclui a elaboração de projetos, obtenções de licenças, serviços de terraplenagem, drenagem, recomposição de contenção ao longo da via, além de testes dos equipamentos elétricos adquiridos do Governo do Mato Grosso.

Já no Trecho 2, que compreende o trajeto entre Paripe a Águas Claras, os serviços estão sendo executados prioritariamente entre a rótula de acesso ao Hospital do Subúrbio e o Terminal de Integração de Águas Claras. Cerca de 9,25% das obras foram executados, incluindo elaboração de projetos, obtenções de licenças, atividades de terraplenagem, e fundação para início do viaduto de Águas Claras.

O Trecho 3, de Águas Claras a Piatã, que fará a integração com o Bairro da Paz, está na fase inicial da obra.

No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. O orçamento é de mais de R$ 5 bilhões.