Pescadores de Salvador passarão a ter incentivo para geração de emprego

A prefeitura de Salvador sancionou, nesta quarta-feira, 16, a Política Municipal de Incentivo à Economia do Mar como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do município.

A nova lei prevê orientar parâmetros para atividades de utilização, exploração ou reaproveitamento de recursos aquáticos que gerem emprego e renda, de acordo com a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), com o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) e com o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC).

Além dos pescadores, como é mais conhecido, a medida define como Economia do Mar dezenas de atividades praticadas nos mares, oceanos e águas interiores, sendo elas:

captura e processamento de pescado e frutos do mar; atividades de aquicultura; construção, reparação, descomissionamento e desmantelamento de embarcações e plataformas; turismo costeiro e marítimo, incluindo reforma e construção de marinas, atracadouros e outras estruturas em terra ou mar que estejam relacionadas à Economia do Mar; desenvolvimento e manutenção de equipamento de navegação e busca; exploração e extração de óleo e gás natural offshore; exploração e extração mineral oceânica e offshore; atividades de escoamento, transporte, distribuição e processamento de gás natural offshore; extração e refino de sal marinho e sal-gema; pesquisa, desenvolvimento e inovação no ambiente marinho; energias renováveis oceânicas e offshore; refinarias e petroquímicas; biotecnologia marinha; infraestrutura tecnológica para as atividades portuárias e de navegação; indústria militar naval; comercialização de pescado e frutos do mar; atividades portuárias; serviços de negócios marinhos; defesa, segurança e vigilância do mar; transporte marítimo de cabotagem; aluguel de transporte marítimo; implantação ou reforço de estrutura logística, física e de recursos humanos em unidades de conservação marinhas; difusão e popularização das Ciências do Mar; aperfeiçoamento dos sistemas de saneamento relacionados aos mergulho recreativo, científico e profissional; outras atividades que se enquadrem nas diretrizes da política fixadas.

O documento detalha ainda que a gestão ampliará a oferta de educação profissional em nível técnico e tecnológico.

Plano estratégico

Conforme o texto, os poderes Legislativo e Executivo elaborarão um plano estratégico de desenvolvimento, de forma a estabelecer operações de geração de emprego e renda. E, ainda segundo o projeto, haverá a disponibilidade de qualificação profissional em níveis técnico e tecnológico correspondentes às atividades citadas, ao mesmo tempo que investimentos em programas socioeconômicos relacionados ao tema também poderão se beneficiar.

Instituições ligadas à comunidade científica, assim como os setores de pesquisa e empresas do ramo marítimo também poderão auxiliar na preparação do plano, que ainda beneficiará projetos e investimentos em atividades relacionadas à Economia do Mar.

De autoria do vereador André Fraga, a lei foi aprovada em dezembro do ano passado na Câmara Municipal de Salvador.