Saída da ViaBahia: Jerônimo diz que "coisas estão pacificadas"

ViaBahia permanece operando em rodovias baianas - Foto: Divulgação | ViaBahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou, nesta quarta-feira, 16, acreditar que os desdobramentos da saída da ViaBahia das BRs 116 e 324 devem ter uma resolução em breve. O gestor frisou que a demora para aprovar o orçamento de 2025 'travou' o processo.

Na terça, 15, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Sampaio, que havia sido convocado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para falar sobre o fim da concessão das rodovias, não compareceu na Casa. Segundo Jerônimo, os ministros Renan Filho (Transportes) e Rui Costa (Casa Civil) asseguraram que o tema será retomado.

Inicialmente, a previsão era de que a ViaBahia, alvo de críticas por sua gestão, deixasse de operar no dia 31 de março, o que acabou não acontecendo. Para que o distrato seja oficialmente realizado, a concessionária terá que receber uma indenização de R$ 892 milhões.

"O orçamento atrasou na sua votação, o Congresso só votou recentemente. Enquanto isso, o governo federal não poderia fazer nenhum tipo de compromisso para ressarcir o contrato definitivo da ViaBahia para retirá-la, ela colocou uma condição. Estou muito seguro de que o governo federal vai cumprir, então não irei. Já dialoguei, os ministros afirmaram que estavam aguardando os prazos legais, teve esse problema do orçamento, por isso estou tranquilo", afirmou o governador, durante agenda.

Resolução

Jerônimo reforçou sua confiança de que o tema será resolvido em breve, e revelou ter conversado recentemente com o ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União (TCU), relator do processo. Nos próximos dias, os deputados estaduais baianos devem ir em comitiva até Brasília para tratar sobre o tema.

"Estou muito confiante de que as coisas já estão pacificadas. Eu estive no TCU para conversar com o ministro Anastasia, relator do processo, e eu pedi que não tirasse os serviços nessa transição [...] Imagine, se a ViaBahia sai, que ia pagar essa conta? Esperar que o ministério prepara o projeto para licitar em tempo de poder, no início ou meado do ano que vem, a gente possa ter uma empresa nova", pontuou.