“Mais uma Semana Santa de horrores”, prevê deputado sobre ViaBahia

O deputado estadual Tiago Correia (PSDB), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), fez duras críticas à ViaBahia, concessionária responsável pelas rodovias BR-324 e BR-116. Durante discurso no plenário da Casa, o parlamentar afirmou que o fato da empresa seguir no comando dessas estradas durante mais um feriado prolongado é algo preocupante para os baianos.

Correia afirmou que a ViaBahia tem roubado a população baiana, ao cobrar pedágio sem que as obrigações contratuais de intervenções nas rodovias sejam realizadas pela empresa. O deputado lembrou que o governo federal, nos últimos anos, não duplicou o trecho da BR-116 que atravessa a Bahia, como fez em outros estados, porque aguardava que a concessionária fizesse a obra.

“É uma concessão que nada fez pela Bahia e pelos baianos, a não ser roubar o nosso dinheiro, levar o nosso dinheiro nas praças de pedágio. E a BR-116, que era para estar totalmente duplicada pelo governo federal, a Bahia ficou de fora na expectativa de que essa concessão fizesse e não fez, enquanto nos outros estados a BR-116 foi duplicada”, apontou Tiago Correia.

“A BR-324 já deveria ter mais uma faixa adicional e a ViaBahia brinca com a cara da Bahia e dos baianos, roubando nosso dinheiro, e levando agora, do governo federal, quase R$ 1 bilhão a título de indenização, por ser forçada a deixar um contrato onde ela não cumpriu nada”, acrescentou o parlamentar.

Ainda de acordo com Correia, apesar de oficialmente permanecer no comando de ambas as rodovias federais na Bahia até o dia 15 de maio, a ViaBahia já teria, na prática, se retirado do estado.

“Não dá para aguentar. Pagando pedágio ainda! A Via Bahia praticamente já se retirou do estado e nós teremos mais uma Semana Santa de horrores nas estradas da Bahia. Deus salve a todos nós”, concluiu o líder da oposição.