Com rival fora, Fátima Nunes deve ser eleita vice da Alba nesta terça

Clima na Alba é de total de tranquilidade para a eleição de Fátima Nunes como 1ª vice-presidente da Casa - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O clima na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na manhã desta terça-feira, 15, é de cartas marcadas. A eleição da primeira vice-presidência da Casa, agendada para esta tarde, deve ser tranquila para a deputada estadual Fátima Nunes (PT), candidata única do pleito.

O outro postulante a primeiro vice, o deputado estadual Júnior Muniz (PT), desembarcou na China nesta segunda-feira, 14, e não se inscreveu oficialmente como candidato para a eleição. Com isso, Fátima já é tratada como vice-presidente nos corredores da Alba.

Questionada pelo Portal A TARDE sobre a expectativa para a eleição, Fátima demonstrou confiança e tranquilidade. Ao mesmo tempo, a parlamentar deixou claro que segue conversando com os colegas de legislativo, para garantir uma votação sem sustos.

“O dia amanheceu bem. No momento, na Casa, tem o meu nome. Eu estou circulando, visitando os colegas. Estou ligando, conversando e buscando. Estou confiante”, declarou Fátima, em meio a cumprimentos de outros deputados.

A sessão do plenário em que ocorrerá a votação para a primeira vice-presidência deve ocorrer a partir das 14h45.

Entenda contexto

A iminente vitória de Fátima Nunes é também uma conquista para o líder do governo Rosemberg Pinto (PT), que encampou a candidatura da colega petista frente à resistência de Júnior Muniz.

Júnior reclama que Rosemberg havia garantido a ele um lugar na mesa diretora. Porém, durante as conversas em que a bancada governista dividiu seus espaços na Alba, Muniz estava viajando, não sendo representado nas reuniões. Com isso, a primeira vice-presidência ficou prometida a Fátima Nunes.

Ao retornar de viagem, Júnior Muniz lançou seu nome ao posto, buscando bater chapa com a correligionária petista. O deputado conversou com seus pares, inclusive os da oposição, e começou a formar uma maioria no plenário.

Vendo a derrota de sua aliada se construir, Rosemberg articulou junto à presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), o recorrente adiamento da votação, até que chegasse o momento da viagem de Júnior Muniz à China, garantindo a Fátima Nunes uma tarde tranquila no plenário da Casa.