HGE passará por requalificação; saiba o que vai mudar

Projeto Novo HGE - Foto: Divulgação/Conder

Uma das maiores referências em ortotrauma da Bahia, o Hospital Geral do Estado (HGE), localizado no bairro de Brotas, em Salvador, passará por uma reforma e ampliação, que custará cerca de R$ 117, 1 milhões — investimento feito pelo governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Inaugurado no dia 10 de abril de 1990, o HGE, segundo detalha a nota técnica do projeto que o Portal A TARDE teve acesso, passará por uma modernização de cerca de 1 ano que incluirá a construção de uma nova emergência, de uma recepção geral, heliponto e outras implementações. Confira todas as mudanças:

Construção de nova emergência

Emergência adulto - 36 novos leitos; Emergência pediátrica - 12 novos leitos e Ambulatório adulto e pediátrico.

| Foto: Divulgação/Conder

Reformas

Reforma da emergência atual; Implantação Farmacia Satelite; Criação da Uti Neurológica - com 9 leitos e 1 isolamento; Reforma da fachada; Modernização do ar condicionado do Centro Cirúrgico e Ampliação da subestação.

Intervenções na área externa

Ampliação do Sistema Viário; Estacionamento de ambulâncias; Descanso para motoristas de ambulância; Vagas de estacionamento para público e funcionários ; Duas Guaritas para controle de pedestres e veículos; Nova recepção geral e Construção de heliponto.

| Foto: Divulgação/Conder

A licitação para a contratação da empresa que realizará a reforma foi aberta no dia 26 de março de 2025 e, desde então, as instituições já podem encaminhar suas propostas. Para o início das obras, é necessário ainda finalizar os prazos da licitação. Mesmo após esse prazo, existe a possibilidade de recurso, conforme explicou a Conder ao portal.

HGE Salvador

| Foto: Leonardo Rattes / ASCOM SESAB

O Hospital referência atende as seguintes especialidades médicas: Cirurgia de Coluna; Cirurgia Geral; Neurocirurgia; Cirurgia Oftalmológica; Pediatria; Clínica Médica; Queimados; Cirurgia Reparadora e Terapia Intensiva (UTI).

Em 2016 foi inaugurado o HGE 2, instalado em um espaço de 14 mil metros. A estrutura expandiu a assistência com alas novas, como o Centro de Queimados e uma sala para transplantes.

O complexo (HGE 1 e 2) é referência para os atendimentos de média e alta complexidade. É o maior hospital especializado em trauma do Estado da Bahia, possuindo porta aberta para atendimentos de urgências e emergências.