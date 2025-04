Deputado baiano cancela agenda e surge com cateter em hospital

Deputado estadual Diego Castro (PL) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O deputado estadual Diego Castro (PL) cancelou as suas atividades para os próximos dias. Isso porque o parlamentar deu entrada no Hospital Aliança, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 14, após sentir-se mal, com dores do lado direito do tórax, na região do pulmão.

No local, o político foi submetido a uma série de exames e foi diagnosticado com um broncopatia inflamatória. Segundo a assessoria, o parlamentar "seguirá sob cuidados médicos, em tratamento com medicação adequada e em repouso pelos próximos dois dias".

Nas redes sociais, o legislador postou uma foto em que aparece com um cateter venoso no braço para realizar o que chamou de “cuidados necessários”.

Veja

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Horas antes, o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia compartilhado com seus seguidores sua participação em um programa da TV ALBA, Questão de Ordem.

O que é broncopatia inflamatória

A broncopatia inflamatória é uma doença que provoca inflamação nas vias aéreas, principalmente nos brônquios. A enfermidade pode ser causada por asma, tabagismo ou pneumonia.