"Vítima de perseguição", diz deputado sobre Eduardo Bolsonaro

O deputado estadual bolsonarista Diego Castro (PL) apontou, nesta terça-feira, 18, uma perseguição política do Judiciário ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que anunciou sua saída do Brasil e 'autoexílio' nos Estados Unidos.

Ao Portal A TARDE, Diego acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de tratar figuras políticas da direita de maneira diferente.

"É mais uma vítima da perseguição implacável contra conservadores no nosso país por parte da Suprema Corte. Eu não vou generalizar, mas a gente sabe muito bem que não está vindo o tratamento parcial no que tange as figuras da direita, e o deputado teve uma decisão extremamente acertada em se resguardar, porque o pior é a gente ter um lutador aqui dentro da nossa pátria preso, que é o risco que estava correndo", disparou o deputado bolsonarista.

Diego avaliou como 'inteligente' a decisão de Eduardo, e disse que seria pior se o parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fosse preso.

"Pior um deputado sem voz preso, é muito pior do que ele está solto lá, ainda que fora do país, mas denunciando toda essa situação. Lamentavelmente, a gente vê mais uma vítima dessa perseguição política, mais um exilado político que nós temos [...] Isso não é um ataque pessoal, mas é um ataque à democracia em si", afirmou Diego.