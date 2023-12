Em comitiva de Bolsonaro, Diego Castro acompanha posse de Milei | A TARDE

Integrando a comitiva do PL, o deputado estadual Diego Castro participa, neste domingo, 10, da posse do novo presidente argentino Javier Milei. Em Buenos Aires, o parlamentar ressaltou o objetivo dos partidos da direita na América do Sul.

“Nosso propósito visa consolidar lideranças conservadoras na América do Sul, celebrando o declínio da esquerda e reforçando os vínculos entre as nações sul-americanas”, declarou.

Castro ainda aponta que “o surgimento de líderes conservadores representa um indicador positivo para fortalecer nossas convicções e valores compartilhados”. “Unir as vozes conservadoras é imperativo para se destacar globalmente. A América do Sul, repleta de potencial, desempenha um papel crucial, e eventos como este refletem nosso empenho em construir pontes para um diálogo mais amplo e enriquecedor”, emendou.

Nas redes sociais, o liberal relembrou as manifestações que estão acontecendo neste domingo no Brasil contra a indicação do ministro Flávio Dino (PSB) para o Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar assegurou ter direcionado seus esforços parlamentares para coordenar os eventos em municípios baianos.

Diego Castro integra a comitiva de Jair Bolsonaro (PL) na Argentina. O ex-presidente também está acompanhado de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL; de seu filho e deputado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP); dos ex-ministros Ciro Nogueira e Gilson Machado; além do ex-secretário de Comunicação no governo de Bolsonaro Fabio Wajngarten.