Deputados baianos vão à Argentina participar da posse de Milei | A TARDE

Acompanhando a comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os deputados federal e estadual, Capitão Alden e Diego Castro, ambos do PL, respectivamente, embarcaram para Buenos Aires para participar da posse presidencial de Javier Milei, que acontece no domingo, 10.

Os parlamentares chegaram à capital da Argentina, neste sábado, 9, onde encontraram a equipe do ex-mandatário do Brasil. O encontro foi divulgado nas redes sociais dos políticos.

“Estamos aqui na recepção, onde o mito Bolsonaro, nosso melhor presidente que o Brasil já teve, está aguardando a saída para mais uma agenda em Buenos Aires”, disse Alden, em um vídeo publicado no Instagram.

Bolsonaro está na Argentina desde a última sexta-feira, 8, quando encontrou o presidente eleito Javier Milei, no hotel Libertador, onde o ultradireitista está hospedado. Estão juntos com o ex-chefe do Executivo: o filho "03", deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama, Michelle.



Durante os compromissos políticos, os liberais se encontraram nesta tarde, com o primeiro ministro e ex-presidente da Hungria, Viktor Orbán.

Eleições 2023

O ultradireitista Javier Milei foi eleito no segundo turno eleitoral do país, realizado em novembro, com 55,69% dos votos. Em uma eleição acirrada, o libertário derrotou o peronista, Sergio Massa (Unión por la Patria).