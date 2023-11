Atlas, parceiro de A TARDE, crava resultado de eleição na Argentina | A TARDE

O Atlas Intel, parceiro de A TARDE nas eleições de 2022, acertou o resultado de mais um pleito, desta vez na Argentina. O instituto 'cravou' a vitória do economista Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, no segundo turno da disputa presidencial do país. O ultraliberal ganhou a disputa com Sergio Massa ao somar 55,95% dos votos, com 86% das urnas apuradas, em resultado divulgado na noite deste domingo, 19.

No 1º turno, somente a Atlas acertou o resultado em favor de Massa. Para a 2ª rodada do pleito, a consultoria projetou Milei à frente do peronista.

Em pesquisa mais recente, feita de 5 a 9 de novembro, a Atlas Intel deu 48,6% dos votos para Milei no segundo turno, contra 44,6% de Massa, com a margem de erro de 1 ponto percentual, com a escuta de 8.971 eleitores. Considerando apenas os votos válidos, Milei apareceu com 52,1% das intenções e Massa, com 47,9%. Praticamente o mesmo resultado da sondagem realizada no dia 3 de novembro: 52% a 48%.

No resultado divulgado neste domingo, 19, Sergio Massa, candidato da coligação governista e atual ministro da Economia, teve 44,04% dos votos, com 86% das urnas apuradas. Em discurso, o candidato da coligação governista e atual ministro da Economia reconheceu a vitória de Milei. A posse do ganhador acontece no dia 10 de dezembro, para 4 anos de mandato.

A vitória foi uma virada, após disputa acirrada, já que no primeiro turno Milei ficou atrás de Massa. Na ocasião, o instituto de pesquisas foi o único a prever o resultado eleitoral na primeira disputa da Argentina, onde o candidato governista Sergio Massa, com 36,68% dos votos, saiu na frente do oposicionista ultraliberal Javier Milei, que obteve 29,98%.

Em levantamento nos dias 10 e 13 de outubro, o instituto brasileiro apontou que Massa e Milei iriam para o segundo turno, com vantagem numérica para o candidato apoiado pelo atual governo. Naquele cenário, o oposicionista aparecia na frente em todas as demais pesquisas dos institutos argentinos.

"Gostaria de agradecer ao Grupo A TARDE pela parceria douradora com a AtlasIntel. Em breve, estaremos juntos novamente nas eleições municipais, buscando informar o público baiano com o mesmo profissionalismo e seriedade com que cobrimos as eleições na Argentina. Atlas deu a vitória de um candidato de esquerda no primeiro turno; no segundo turno, demos a vitória do candidato da direita. As duas vezes, indicamos corretamente o vencedor", disse o CEO do Instituto, Andrei Roman.

Com o resultado deste domingo, economista Javier Milei será o 52º presidente do país e vai enfrentar a maior inflação em mais de 30 anos. Na campanha, Milei mostrou propostas radicais para atacar os problemas, como promover a dolarização da economia Argentina e acabar com o Banco Central do país.

Certeiro

O Atlas Intel repete, na Argentina, o desempenho que obteve em outras disputas eleitorais ao redor do mundo. Na Bahia, em parceria com A TARDE, o instituto também 'cravou' o resultado das eleições estaduais de 2022.

Naquele momento, enquanto os outros institutos apontavam para uma vitória do então candidato a governador ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno, o Atlas Intel sinalizava para uma vantagem de Jerônimo Rodrigues (PT), que tinha possibilidade de vencer sem necessidade de uma segunda votação.

O resultado das urnas confirmou a previsão do Atlas Intel, com Jerônimo alcançando 49,45% no primeiro turno, contra 40,8% de ACM Neto. Ao final das eleições, o petista foi eleito governador, surpreendendo quem apostava nos institutos tradicionais.