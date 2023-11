Atlas Intel foi o único instituto a prever resultado na Argentina | A TARDE

Mais uma vez, o Atlas Intel acertou. Parceiro de A TARDE nas eleições de 2022, o instituto de pesquisas foi o único a prever o resultado eleitoral do primeiro turno da Argentina, onde o candidato governista Sergio Massa, com 36,68% dos votos, saiu na frente do oposicionista ultraliberal Javier Milei, que obteve 29,98%.



Em seus levantamentos nos dias 10 e 13 de outubro, o instituto brasileiro apontou que Massa e Milei iriam para o segundo turno, com vantagem numérica para o candidato apoiado pelo atual governo. O oposicionista, porém, aparecia na frente em todas as demais pesquisas, realizadas por institutos argentinos.

Atlas Intel apontou, desde o início, vantagem para Sergio Massa no primeiro turno | Foto: Poder360

O Atlas Intel repete, na Argentina, o desempenho que obteve em outras disputas eleitorais ao redor do mundo, mais destacadamente na Bahia, onde, em parceria com A TARDE, cravou o resultado das eleições estaduais de 2022.



Na época, enquanto todos os outros institutos apontavam para uma vitória do então candidato a governador ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno, o Atlas Intel sinalizava para uma vantagem numérica de Jerônimo Rodrigues (PT), que tinha possibilidade de vencer sem necessidade de uma segunda votação.

O resultado das urnas confirmou a previsão do Atlas Intel, com Jerônimo alcançando 49,45% no primeiro turno, contra 40,8% de ACM Neto. Ao final das eleições, o petista foi eleito governador, surpreendendo quem apostava nos institutos tradicionais.