Bolsonaro encontra Milei em Buenos Aires | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encontrou o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, na manhã desta sexta-feira, 8, em Buenos Aires.

O encontro do brasileiro com o ultraliberal ocorreu no hotel Libertador, onde Milei está hospedado durante a transição. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, também marcou presença.

Outros aliados do ex-presidente também estiveram na reunião, como o senador Ciro Nogueira (PP), o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o assessor de Bolsonaro Fabio Wajngarten.

Acompanhado da esposa Michelle Bolsonaro, o ex-presidente chegou à capital argentina na noite desta quinta-feira, 7. Ele ficará na cidade até segunda-feira, 11, um dia após a posse de Milei. Bolsonaro vai encontrar no sábado o 1º ministro da Hungria, Viktor Orbán.

Chanceler brasileiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não ir à posse de Milei. Mesmo após receber o convite, ele escolheu enviar o chanceler brasileiro Mauro Vieira como seu representante.

Vieira deve deixar o Brasil no sábado, 9, e ficar na Argentina até segunda-feira, 11.