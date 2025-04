Rua de Salvador fará homenagem a militante torturado pela ditadura

Rua fica localizada no bairro de Fazenda Grande III - Foto: Reprodução | Google Street View

Uma rua localizada no bairro de Fazenda Grande III, em Salvador, terá o seu nome alterado e passará a chamar-se Luiz Fernando Contreiras de Almeida, militante do PCB e vítima da ditadura militar.

A via que receberá o tributo fica localizada no Acesso Local “02 – Quadra B”, com início na Rua vereadora Yolanda Pires e término no Caminho “16 – Quadra B”.

A homenagem foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), na terça-feira passada, 8, por meio do Diário Oficial do Município (DOM).

O tributo foi proposto pela ex-vereadora Maria Marighella (PT), neta do ex-deputado federal Carlos Marighella, que também foi vítima da ditadura militar.

O projeto de lei da agora presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) foi aprovado em dezembro do ano passado, quando Marighella já havia se afastado do Legislativo para comandar a instituição, e encaminhado para redação final em fevereiro deste ano.

“A importância de homenagear Luiz Fernando Contreiras é reconhecer seu legado no processo de resistência democrática no Brasil. Contreiras deixou sua história de vida de herança para todos que lutaram e para os que ainda lutam por memória, verdade e justiça”, diz um trecho da proposta.

Saiba quem foi Luiz Contreiras

Luiz Fernando Contreiras de Almeida nasceu na cidade de Mundo Novo, na Bahia, em 6 de junho de 1923, filho de Abílio César de Almeida e Laudelina Contreiras de Almeida. Contreiras morreu em 15 de fevereiro de 2019, em Salvador, onde viveu grande parte da sua vida junto à família.

Engenheiro civil formado em 1947 pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, foi casado com a professora e ex-deputada estadual Amabilia Almeida, com quem teve três filhos.

Durante a vida, o militante, chegou a presidir o Partido Comunista Brasileiro da Bahia (PCB-BA), foi preso três vezes. A primeira aconteceu em 28 de fevereiro de 1948, aos 25 anos de idade, por organizar um comício na Praça da Sé, em comemoração do centenário do Manifesto Comunista de Marx e Engels e pela legalização do PCB, cassado pelo governo Dutra.

Já a segunda ocorreu durante a campanha “O petróleo é nosso”, em fevereiro de 1953. Aos 30 anos de idade, passou 15 dias trancafiado na Casa de Detenção, antigo Forte de Santo Antônio.

Durante a ditadura militar, Contreiras foi torturado com eletrochoques pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e sofreu uma tentativa de assassinato por parte do delegado Sérgio Fleury, num sítio chamado pelos militares de “fazendinha”.