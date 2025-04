Obras do VLT devem receber parte dos R$ 600 mi de novo empréstimo

VLT - Foto: Divulgação

O Secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório, detalhou nesta segunda-feira, 14, que o último pedido de empréstimo feito pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) de R$ 600 milhões será direcionado às obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

“Esse recurso específico é para a melhoria da mobilidade urbana, muito dele deve ir para o VLT”, disse, durante conversa com o Portal A TARDE.

Segundo Manoel Vitório, com o nível de endividamento da Bahia baixo é possível “tomar recursos para investir".

Secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório | Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

“Graças a um trabalho bem feito com relação à condução do equilíbrio fiscal do Estado da Bahia. Todos podem ficar absolutamente tranquilos.Todas as novas operações de crédito que nós estamos fazendo estão dentro de uma margem muito folgada, muito confortável, diferente da maior parte dos estados, a Bahia é um estado muito pouco endividado”, reforçou o secretário.

Novo empréstimo de R$ 600 milhões

O governador da Bahia encaminhou na última semana um novo pedido de empréstimo à Alba, que prevê até R$ 600 milhões de operação de crédito externo junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (FINISA).

Conforme o Projeto de Lei 25.741/2025, os recursos serão destinados à viabilização de investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana e “contribuirá com a continuidade do desenvolvimento econômico e social da Bahia, além de reforçar o compromisso do Governo do Estado com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população”.

Este é o primeiro pedido de empréstimo do ano. Ao todo, na gestão de Jerônimo, já foram 15 solicitações à Assembleia em menos de dois anos de governo.