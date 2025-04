"VLT é a maior obra de mobilidade da história", diz deputado

Obras do VLT - Foto: Divulgação

Em visita ao canteiro de obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta sexta-feira, 11, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) ressaltou que o emreendimento é o maior de mobilidade urbana em execução na capital baiana.

Ao lado do ex-vereador Tiago Ferreira (PT), o parlamentar acompanhou de perto o ritmo acelerado das intervenções do Governo da Bahia que vão transformar a antiga linha férrea em um moderno monotrilho de Salvador, com integração ao metrô e impacto direto na vida de mais de um milhão de moradores do Subúrbio e da região metropolitana.

“É uma obra de grande porte que vai integrar toda essa região da cidade com a malha implantada no nosso metrô”, destacou Robinson.

Segundo o parlamentar, os trabalhos seguem em ritmo acelerado, com destaque para a base já avançada na região da Calçada, onde será instalada a estação principal.

"As intervenções do VLT seguem pela Baixa do Fiscal, Lobato, chegando também a localidades como Escada, Plataforma, Periperi e Paripe", observa o deputado do PT.

Ao todo, o projeto prevê a implantação de um sistema de transporte moderno de quase 37 km de extensão, com 34 paradas. O primeiro trecho, entre a Calçada e a Ilha de São João, em Simões Filho, terá quase 17 km. A segunda etapa é entre Paripe e Águas Claras; e a terceira entre Águas Claras e Piatã completará a obra de mobilidade, integrando a orla da Baía de Todos-os-Santos à Orla Atlântica da capital.

"A obra está orçada em mais de R$ 3 bilhões e tem como objetivo requalificar o antigo traçado da linha férrea do Subúrbio, desativada em 2021. O novo modal irá operar com trens modernos, de média capacidade, com propulsão elétrica, promovendo maior eficiência, sustentabilidade e conforto aos usuários. O grupo político que entregou o metrô vai entregar à população da nossa cidade o VLT", afirma Robinson Almeida, que elogia o trabalho do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“O governador Jerônimo está determinado a ampliar a mobilidade urbana da nossa capital, gerando emprego, renda e oportunidade de desenvolvimento para todo o Subúrbio, que viverá uma nova fase no seu desenvolvimento socioeconômico”, completou o parlamentar.

Com previsão de entrega da primeira etapa até 2026, entre a Calçada e Ilha de São João, o VLT do Subúrbio é considerado um dos maiores investimentos em infraestrutura de transporte da história de Salvador e deve beneficiar diretamente cerca de 1,5 milhão de moradores da região metropolitana. A expectativa é que os primeiros trens do VLT cheguem a Salvador em dezembro, possibilitando o agendamento da viagem teste antes do início da operação comercial, prevista para o segundo semestre de 2026.

“Estamos falando de um projeto que vai transformar a vida das pessoas, especialmente de quem vive no Subúrbio, garantindo dignidade no deslocamento, valorização urbana e inclusão social, além de melhorar, e muito, a qualidade de vida da população. É um divisor de águas para Salvador”, finalizou Robinson.