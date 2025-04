Aliança: Zé Cocá promete andar de mãos dadas com Jerônimo

Zé Cocá e Jerônimo Rodrigues durante agenda em Jequié - Foto: Divulgação

Próximo de oficializar uma aliança política com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), chamou atenção, nesta sexta-feira, 11, ao prometer caminhar de "mãos dadas" com o gestor petista, durante agenda no município.

No discurso, Zé Cocá pontuou sua preocupação em garantir o desenvolvimento de Jequié. Para isso, o gestor afirmou que toda a equipe do seu mandato, assim como os vereadores, estarão comprometidos em dialogar para tratar de todos os pontos necessários.

"Tenha certeza, governador, que estarei junto trabalhando e discutindo. Meu vice Flavinho e cada vereador aqui presente, Jequié precisa desenvolver, Jequié precisa crescer, Jequié e nossa região precisam avançar. E pra isso, governador, a gente precisa estar de mãos dadas discutindo todos os pontos”, disse Zé Cocá, que ainda elogiou o tratamento dado por Jerônimo e pelo secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), em audiência recente.

“Quando eu estive em seu gabinete, e fui recebido muito bem pelo senhor e pelo secretário Loyola, o senhor olhou nos meus olhos e me chamou pra discutir Jequié. Naquele momento eu vi que não estávamos debatendo sobre migalhas para Jequié e sim sobre obras estruturantes para mudar a vida das pessoas", pontuou.

Aliança

Em conversa recente com o Portal A TARDE, Zé Cocá não descartou retornar para a base governista, da qual ele se afastou no início de 2022, quando resolveu apoiar a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia.

"Nunca vou dizer que dessa água não beberei, eu creio que sim (aproximação política). Depende muito das ações no município. É o que eu digo, quem ajudar Jequié, com certeza terá nosso reconhecimento", afirmou na ocasião.