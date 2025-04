Reaproximação? Zé Cocá recepcionará Jerônimo durante agenda em Jequié

Encontro de Jerônimo Rodrigues (PT) e Zé Cocá (PP) acontece de forma institucional - Foto: Divulgação

Aliado de primeira hora do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), o chefe do Executivo de Jequié, Zé Cocá (PP), está cada vez mais próximo do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

De forma institucional, o gestor da Cidade do Sol vai recepcionar o petista durante a agenda nos municípios vizinhos a Jequié. Jerônimo embarca para a cidade na próxima quinta-feira, 10, e passará também por Dário Meira e Encruzilhada. A atividade será encerrada no domingo, 13.

Cocá, que antes atuava como opositor ao governo baiano, agora, elogia a atitude do Executivo estadual e diz que a visita de Jerônimo levará "esperança" para a população de toda região do Médio Rio de Contas.

“O governador vai anunciar obras importantes e que temos pedido há algum tempo, a exemplo da construção do novo aeroporto, além de intervenções na infraestrutura urbana, na saúde, na educação e na segurança pública", declarou o prefeito.

Questionado se a agenda representa também uma reaproximação política com o governo do Estado, o prefeito de Jequié afirmou que “a hora é de fazer gestão, de trabalhar pelos interesses da população”. “Vamos tratar das eleições em 2026”, disse.



Em janeiro, Zé Cocá se reuniu com o governador, em Salvador, quando levou uma série de demandas de Jequié e região, incluindo a implantação do novo polo industrial. “A partir desse encontro, temos intensificado esse diálogo com o governo visando a construção dessa agenda e a atração de novos investimentos”.

Agenda de Jerônimo

A programação de Jerônimo em Jequié envolve a inauguração de escolas em tempo integral, do laboratório do Hospital Prado Valadares, da pavimentação de vias, bem como a entrega de unidades habitacionais, de ambulâncias e de equipamentos de saúde.

Além disso, o governador vai anunciar ou autorizar a requalificação do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (Ceavig), a reurbanização da Uesb e a construção do novo aeroporto.

“Também combinamos com o governador de fazer uma visita ao centro industrial de Jequié e uma reunião com empresários locais para discutir as questões de interesse do município e de toda a região”, declarou Zé Cocá.