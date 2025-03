Prefeitura de Jequié abre chamamento para contrato de R$ 17 milhões

Prefeito de Jequié, Zé Cocá (PSD) - Foto: Divulgação

O município de Jequié, centro sul da Bahia, abriu edital de chamamento público para o credenciamento de empresas do ramo de combustíveis automotivos, com o objetivo de firmar contrato por inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 17 milhões de reais.

O objetivo do contrato, na gestão do prefeito Zé Cocá (PP), é atender a frota de veículos e equipamentos do município. O prazo de vigência é de 1 ano, contados a partir da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), prorrogável por igual período.

De acordo com o edital, vão ser admitidos no processo, o credenciamento de postos de combustíveis localizados na sede do município, e que atuem 24 horas por dia.