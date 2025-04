Rui participará de agenda de Jequié e sinaliza reaproximação com Cocá

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou presença na agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em Jequié, no sudoeste baiano. A participação do ex-governador baiano no ato, que deve durar quatro dias, sinaliza uma tímida aproximação do prefeito Zé Cocá (PP) à base governista.

Isso porque durante as eleições de 2022, Cocá deixou o reduto petista para migrar para oposição após decisão do partido. O chefe do Executivo da cidade do Sol, por sua vez, será responsável por recepcionar os caciques na próxima quinta-feira, 10.

A estadia de Jerônimo e Rui encerra no domingo, 13. Na ocasião, os políticos anunciaram uma série de investimentos para a região do Médio Rio de Contas.

Entre as novidades estão a construção de um aeroporto, inauguração de escolas em tempo integral, do laboratório do Hospital Prado Valadares e pavimentação de vias.

A comitiva petista também passará pelos municípios de Dário Meira e Encruzilhada.

Agenda de Jerônimo

Jerônimo chega à cidade na tarde de quinta-feira, quando inaugurará o novo laboratório do Hospital Prado Valadares e visita ao Centro de Abastecimento Vicente Grilo (CEAVIG).

Já na sexta, 11, o chefe do Executivo estadual vai inaugurar a pavimentação da BA-130, no trecho entre o contorno de Jequié e a Avenida César Borges, entrega ambulância e equipamentos de saúde e autoriza obras como a urbanização do campus da Uesb, requalificação do Cravig.

Neste mesmo dia, o governador também anunciará a recuperação do aeroporto municipal. Também será celebrado um convênio com a Prefeitura de Jequié para a implantação de uma usina fotovoltaica no Distrito de Irrigação da Fazenda Velha.

Já no sábado, 12, Jerônimo inaugura no Colégio Estadual de Tempo Integral Luís Navarro de Brito, e entrega de 95 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida Bahia.

Em Dário Meira, durante o período da tarde, o governador vai entregar a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral e a obra de drenagem do Rio Gongoji, dentro do Novo PAC.