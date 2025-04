Limpec apresenta projeto do Centro de Tratamento e Valorização de Resíduos ao Novo PAC

O projeto propõe a instalação do CTVRC no espaço onde atualmente funciona o Aterro Sanitário de Camaçari - Foto: Wesley Sobrinho | Ascom Limpec

Camaçari é o segundo município baiano com maior número de projetos inscritos no Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal (Novo PAC). Entre os projetos apresentados está a proposta da Limpec, do novo Centro de Tratamento e Valorização de Resíduos de Camaçari (CTVRC), uma instalação projetada para manejar, tratar e valorizar resíduos sólidos, visando minimizar o impacto ambiental e promover a sustentabilidade.

O projeto propõe a instalação do CTVRC no espaço onde atualmente funciona o Aterro Sanitário de Camaçari, sendo a diminuição progressiva da operação do aterro, nos moldes atuais, um dos desdobramentos da implementação das mudanças propostas, que inclui a construção de cinco novas usinas (Biogás, Compostagem, Carbonização, Entulho e Reciclagem) e a instituição da logística reversa (sistema que, por meio do reaproveitamento de materiais, reduz a quantidade de descarte de resíduos e promove a economia circular).

Presidente da Limpec, Junior Borges destaca a importância de repensar o caminho percorrido pelos resíduos sólidos em Camaçari, na perspectiva da adequação do tratamento e destinação dos diferentes tipos de materiais.

“Queremos que o aterro tradicional seja substituído progressivamente por um conjunto de soluções sustentáveis integradas, consolidando um modelo de gestão ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo”, revela.

Atualmente, o projeto – orientado pelas diretrizes da Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNEUMA); e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) NBR 8.419, NBR 13.896 e NBR 15.113 – aguarda, junto a outros 15 projetos de Camaçari, as diligências do governo federal, dentro do fluxo do Novo PAC.