Após incêndio, Câmara de Salvador terá requalificação de R$ 671 mil

Telhado incendiado da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O telhado do prédio onde fica a Câmara Municipal de Salvador (CMS) será requalificado pela empresa A & P Arquitetura e Urbanismo LTDA, quase dois meses após parte da estrutura pegar fogo.

A novidade surge após o presidente da Casa legislativa, Carlos Muniz (PSDB), se reunir com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, responsável por dar andamento à intervenção.

O empreendimento ficará responsável pela construção do projeto de restauração do telhado e de projetos complementares de engenharia no Paço Municipal.

A execução do projeto contará com investimento de R$ 671.330,57, e foi contratada com dispensa de licitação, segundo consta no Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira, 11.

Este é o primeiro passo para a requalificação do espaço legislativo, atingido pelo fogo no dia 24 de fevereiro após a posse dos vereadores Orlando Palhinha (União Brasil) e Beca (Republicanos).

Relembre o caso

Parte da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foi atingida por um incêndio, na tarde desta segunda-feira, 24. As chamas foram identificadas por servidores da Casa.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e o fogo atingiu uma área próxima ao Salão Nobre. O mobiliário foi removido pelos bombeiros. A principal suspeita é de pane no ar-condicionado, e felizmente não houve feridos.

Devido ao incêndio, as sessões legislativas sendo realizadas no Centro Cultural da Câmara, ao lado da prefeitura de Salvador.