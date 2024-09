Câmara Municipal de Salvador deve permanecer fechada nesta semana

Plenário Cosme de Farias passa por obras de reparo - Foto: Divulgação | Câmara Municipal de Salvador

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) deve permanecer de portas fechadas ao longo desta semana. Sem sessão ordinária nesta segunda-feira, 16, a Casa Legislativa passa por uma obra de reparo no plenário, impedindo que os vereadores utilizem o espaço.

Neste período eleitoral, os líderes entraram em acordo e decidiram por manter as sessões no legislativo apenas às segundas até o dia 6 de outubro, data em que será decidido o primeiro turno do pleito.

As propostas, consideradas mais complexas, seja ela do Executivo ou dos próprios vereadores, serão analisadas após a data. Até o momento, os parlamentares já analisaram e deliberaram os projetos de indicação, moção e requerimento dos edis.