Veja quem são os vereadores mais faltosos do 1º semestre em Salvador

Câmara Municipal de Salvador realizou 40ª sessões ordinárias no 1º semestre - Foto: Antônio Queirós | CMS

Entre as obrigações que competem a um vereador, estão comparecer às sessões ordinárias e participar das discussões em Plenário, como determina o Regimento Interno. O primeiro semestre das atividades legislativas na Câmara Municipal de Salvador (CMS), iniciado em fevereiro, no entanto, registrou uma frequência aquém do esperado. O segundo semestre legislativo foi aberto nesta segunda-feira, 5.



Em ano eleitoral, ao menos 16 dos 43 parlamentares estiveram ausentes em alguma das 40ª sessões ordinárias realizadas no Plenário Cosme de Farias. Átila do Congo (PMB), por exemplo, lidera a lista dos mais faltosos com 22 ausências.

Não é incomum os edis se ausentarem e apresentarem uma justificativa formal que é lida no expediente do dia, pelo 1º secretário da Casa, Isnard Araújo (PL), e aprovada em plenário. Átila, contudo, não chegou a apresentar nenhuma justificativa para as suas faltas.

De acordo com o regimento interno, as ausências do ambiente de trabalho devem ser feitas sob justificativa, sendo acatadas: assumir cargo de superintendências ou secretárias; tratamento de saúde; missões temporárias de caráter cultural, religioso, associativo ou de interesse do município; doença em pessoa da família ou gestantes.

No primeiro semestre do ano legislativo, os vereadores se debruçaram nas seguintes pautas de votação: pedidos de empréstimos para execução de obras da cidade, soteropolitano, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (LDO), projeto que cria um novo circuito do Carnaval, projeto da distribuição de sacolas gratuitas nos mercados, aumento dos servidores públicos e outros.

Confira a lista dos mais faltosos

Átila do Congo (PMB): 22 faltas;

Sidninho (PP): 17 faltas, sendo 12 licenças;

Alfredo Mangueira (Republicanos): 14 faltas;

Débora Santana (PDT): 14 faltas;

Edvaldo Brito (PSD): 14 faltas, sendo 12 licenças;

André Fraga (PV): 13 faltas, todas como licenciado;

Anderson Ninho (PDT): 12 faltas;

Ireuda Silva (Republicanos): 12 faltas, sendo 11 licenças;

Laina Crisóstomo (PSOL): 11 faltas, com licenças;

Randerson Leal (Podemos): 12 faltas, sendo 11 licenças.

Confira a lista dos menos faltosos

Duda Sanches (União Brasil): não acumula faltas;

Marcelo Maia (DC): não acumula faltas;

Marta Rodrigues (PT): não acumula faltas;

Isnard Araújo (PL): não acumula faltas;

Tiago Ferreira (PT): não acumula faltas;

Paulo Magalhães Jr. (União Brasil): 1 falta;

Arnando Lessa (PT): 2 faltas, todas como licenciado;

Claudio Tinoco: 2 faltas.

O número de faltosos faz parte do levantamento do Portal A TARDE, realizado a partir da base de dados, disposta no site da Câmara Municipal de Vereadores.